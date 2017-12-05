Mayhem, ödül avcılarının karşı karşıya geldiği aksiyon yüklü arena shooter oyunu. Sadece gerçek oyuncuların mücadele ettiği arenalar, en iyiler sıralamasında yükselme mücadelesi, ekip ruhunu öne çıkaran oyun modları, yükseltme seçenekleri ile eşsiz bir multiplayer arena oyunu karşımızda.

Görsellik, oynanış, atmosfer, içerik kısacası her yönüyle çekici bir arena shooter oyunu olarak mobil platformda karşımıza çıkan Mayhem’de her biri benzersiz yeteneklere sahip, geliştirilebilir ödül avcılarıyla arena mücadelesine giriyoruz. Mücadeleye zorlayan farklı oyun modlarında 3’e 3 takımlar halinde gerçekleşiyor arena dövüşleri.

Sürekli yeni haritalar, karakterler ve oyun modlarıyla tazelenen PvP arena dövüş oyununun tek kötü yanı; Türkçe dil desteği sunmaması. Android telefonunuzda ücretsiz oynayabileceğiniz, 100MB civarı boyuta sahip multiplayer shooter oyunu arıyorsanız tavsiye ederim.