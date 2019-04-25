Hayaletlerin yer aldığı ürpertici mekanlarda dolaşarak esrarengiz olayları araştırabileceğiniz ve gizemleri açığa çıkartarak şüphelilerin izini sürebileceğiniz MCF: Key To Ravenhearst, binlerce oyun tutkunu tarafından keyifle oynana n sıra dışı bir oyundur.

Gerçekçi karakterleri ve ürkütücü mekanları ile oyunculara eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, ipucu toplayarak gizli nesnelerin yerlerini tespit etmek ve sır dolu olayları çözerek gün yüzüne çıkartmaktır. Oyunda, aniden ortadan kaybolan bir ajanın başından geçenler anlatılmaktadır. Hayaletler tarafından kaçırılan ve nerede olduğu bilinmeyen ajanın izini sürmeli ve görevleri tamamlayarak seviye atlamalısınız. Sürükleyici bölümleri ve macera dolu gizli nesne sahneleri ile sıkılmadan oynayabileceğiniz eğlenceli bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda onlarca ürkütücü mekan ve bu mekanlarda gizlenmiş yüzlerce obje yer almaktadır. Çeşitli bulmaca ve eşleştirme oyunları oynayarak gizli nesneleri bulabilir ve kayıp insanların izini sürebilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan ve macera oyunları arasında yer alan MCF: Key To Ravenhearst, ücretsiz oyunlar arasındadır.