Sihirli bir kristal top yardımı ile çeşitli büyüler yapabileceğiniz ve kimsenin görmediği şeyleri görebileceğiniz MCF Madame Fate, mobil platformda klasik oyunlar arasında yer alan ve yüz binden fazla oyun sever tarafından keyifle oynanan sıra dışı bir oyundur.

Göz alıcı grafikleri ve heyecan verici müzikleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, içinizdeki dedektifi açığa çıkartmak ve gizemli olayları araştırmaktır. Oyunda, kendi ölümünü önceden gören ve bunu engellemek için büyücülerden yardım isteyen bir karakterin başından geçen olaylar anlatılmıştır. Yardım istediğiniz büyücünün dediklerini yaparak gizemli bir yolculuğa çıkabilir ve ölmekten kurtulabilirsiniz. Sürükleyici özelliği sayesinde sıkılmadan oynayabileceğiniz ve maceraya doyabileceğiniz eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda onlarca şüpheli karakter ve sırlarla dolu birçok mekan bulunmaktadır. Size verilen görevleri yerine getirerek gizemli nesnelere ulaşabilir ve ipuçları toplayarak seviye atlayabilirsiniz.

Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun tutkunlarına hizmet veren MCF Madame Fate, geniş oyuncu kitlesi ile dikkat çeken benzersiz bir oyun olarak öne çıkıyor.