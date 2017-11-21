Mech Knight, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir aksiyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Gizli görevlerin üstesinden gelmeniz gereken oyunda kıyasıya mücadele ediyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir aksiyon oyunu olan Mech Knight, robotların mücadelesini konu alıyor. Birbirinden zorlu görevlere sahip olan oyunda dikkatli olmalı ve düşmanlarınızdan kaçmalısınız. Sokak çeteleriyle mücadele etmeli ve onları avlamalısınız. Karakter olarak bir robotu kontrol ettiğiniz oyunda yeteneklerinizi sergilemeniz de gerekiyor. Can sıkıntınızı girebilecek türden bir mobil oyun olarak dikkat çeken Mech Knight'ı mutlaka denemelisiniz. Eğer aksiyon dolu oyunları seviyorsanız Mech Knight tam size göre bir oyun diyebilirim. Yüksek kaliteli grafiklere ve geniş bir savaş arenasına sahip olan oyunda işiniz bir hayli zor diyebilirim.

Mech Knight oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.