Merge Duck

Birleştirin, geliştirin ve keşfedin! 120 süper güçlü ördeğin hepsini toplayın. Mükemmel ördek kadrosunu kurmak için en iyi stratejiyi seçin: Ördeklerin dövüş kapasitesini geliştirmeye çalışın. Süper kahramanlarınızın vatanlarını korumasına ve ördek savaşını kazanmasına izin verin.

Birimlerinizin temel güçleri ve lider becerilerinden yararlanın ve farklı oyun modları ve düşmanlar için stratejik kadrolar oluşturun. Yeni becerilerin kilidini açmak için birimlerinizi daha yüksek formlarına birleştirin. Savaşta birimlerinizin güçlerini artırmak için kombinasyonlar kurun.

Ördeklerinizi yetiştirin ve onları savaşmak için kullanın. Bazıları saldırı konusunda yeteneklidir, bazıları ise savunmada size yardımcı olur. Büyülü süper kahramanları birleştirin ve daha güçlü beceriler geliştirin!