Potato Play imzası ile mobil oyun dünyasına katılan Merge Rush Z zombiler ile bizleri karşı karşıya getiriyor.

Birbirinden farklı karakter modellerinin yer adlığı Merge Rush Z’de oyuncular zombi saldırılarına karşı koymaya çalışacak, onları etkisiz hale getirerek hayatta kalmanın yollarını arayacaklar.

Tamamen ücretsiz olarak yayınlanan yapım da oyuncular farklı silah modelleri arasından seçimler yaparak zombi dalgalarına karşı savaşacak, onları etkisiz hale getirmeye çalışacaklar. Dişi karakterlerin yer aldığı yapım içerisinde oyuncular önce basit sonra da zorlu bir oynanış ile karşılaşacaklar.

Oyun içerisinde yer alan karakterlerin her birinin sevimli olduğunu da söylemeyi unutmayalım. Bu karakter aynı özelliklere sahip olurken, oyundaki silahları birleştirerek daha etkili bir hale getirebileceğiz.

Günlük ödüllerin de sunulacağı yapım 100 binden fazla oyuncuya ulaşmayı başardı.