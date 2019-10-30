Hem Android hem de İOS sürümleri sayesinde farklı platformlardan kolaylıkla erişebileceğiniz ve sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayacağınız Merge Tower Bots, onlarca robotun yer aldığı aksiyon dolu savaşlara katılarak düşman birliklerini yok etmek için mücadele edeceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Basit ama eğlendirici grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken tek şey, çeşitli malzemelerden yararlanarak robotunuzun eksiz parçalarını tamamlamak ve savaş hazır hale getirmektir. Arazinizi düşmanlardan korumak için farklı özelliklere sahip robotları kullanabilir ve ilginç savaş metotlarından faydalanabilirsiniz. Robotlarınızı birleştirerek daha güçlü bir robot tasarlayabilir ve seviye atlayarak yolunuza devam edebilirsiniz. Farklı tasarımı ve ilginç konusu ile bağımlısı olacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda farklı özelliklere ve silahlara sahip onlarca robot karakter yer almaktadır. Ayrıca çeşitli engellerle donatılmış birçok savaş meydanı bulunmaktadır. Bölgenizi koruyarak robotlarınızı güçlendirebilir ve puan toplayarak yeni robotlar alabilirsiniz. Aksiyon oyunları arasında bulunan Merge Tower Bots’u ücretsiz olarak kurabilir ve eğlenceli anlar geçirebilirsiniz.