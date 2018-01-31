Metal Fist, süper kahramanların interaktif arenalarda dövüştüğü hızlı tempolu bir mobil oyun. Android platformuna ücretsiz çıkış yapan süper kahramanlı aksiyon oyunları arasında böylesine denk gelmedim diyebilirim. Görsel olarak sınırları zorlayan oyun oynanış tarafında da kalitesini ortaya koyuyor. Süper kahramanları buluşturan oyunları seviyorsanız şiddetle tavsiye ederim.

Mobil platformda grafiklerinin yanında benzersiz oynanışıyla öne çıkan aksiyon oyununda kas yığınından oluşan adamlardan tehlikeli dansçılara, sokak serserilerinden büyücülere her biri eşsiz dövüş stiline sahip karakterlerle arena dövüşlerine katılıyorsunuz. Dövüş esnasında platformdaki her şeyle etkileşime geçebiliyorsunuz. Tuzak olarak koyulmuş şeylerden kaçmak ya da kaçmayıp rakibinizin üzerine fırlatmak veya düşürmek size kalmış. Birkaç round süren dövüşlerde süre sınırı yok. Rakibinizi bitirdiğinizde oyun sonlanıyor elbette ancak kahramanınız daha da güçleniyor. Topladığınız kartlarla karakterinizin hem görünümü değiştiriyor hem de yeteneklerini geliştiriyorsunuz.

Dünyanın dört bir yanından oyuncularla gerçek zamanlı haftalık düzenlenen turnuvalara katılabilir veya tek oyunculu modda görev bazlı ilerleyebilirsiniz.