Metal Strike War, gelecekte geçen, dünyayı kurtarmak için mücadele ettiğimiz aksiyon yüklü bir mobil oyun. Biraz çizgi film biraz flaş oyunları anımsatan görsel çizgilerine sahip süper eğlenceli bir shooter oyunu bizlerle.

Dünyaya egemen olmak için yıkıcı silahların yanında genetiği değiştirilmiş organizmalar üreten bir gruba karşı mücadeleye giren 5 kahramanı yönettiğimiz oyunda görevleri tamamlayarak ilerliyoruz. Yani online değil offline (internetsiz) oynanabilen iki boyutlu bir shooter oyunu Metal Strike War. Hızlı tempolu oynanış sunan yapımda mermilerden kaçıyor, düşman birimlerini havaya uçuruyor, havada çarpışıyor, boss’larla kapışıyoruz. Tabanca, AK-47, lazer, M60, keskin nişancı tüfeği, uzi, pompalı tüfek, roket atar gibi bilindik silahlar dışında her karakterin sadece kendisinin kullanabildiği özel silahlar mevcut.

Üç ufak haritalı zorlu aşamalar sunan shooter oyunu eski stil ateş etmeli oyun arayan oyunculara hitap ediyor. Görseller, atmosfer, oynanış stili, içerik kısacası dikkat çeken tüm detaylar seneler öncesinin oyunlarını akıllara getiriyor ancak bu demek değil ki; retro bir oyun. Capcanlı grafikler, animasyonlar çok hoş.