Ürkütücü bir ormanda çeşitli görevler üstlenerek gizli nesneleri bulabileceğiniz ve maceraya atılabileceğiniz Midnight Calling: Jeronimo, binlerce oyun severin keyifle oynadığı eğlenceli bir oyundur.

Çarpıcı grafikler ve ürpertici müzikler ile donatılmış bu oyunda amaç, esrarengiz mekanlarda dolaşarak ipucu toplamak ve kayıp objeleri bularak görevleri tamamlamaktır. Oyununda, geçmişte hırsızlık yapan ancak bu işleri bırakan birinin, ablasının hasta olması üzerine tekrar hırsızlığa başlaması ve ablasını tedavi edebilecek bir iksiri çalmasından bahsediliyor. Bu iksir ormanda kötü cadı tarafından korunuyor ve onu çalmak sandığınız kadar kolay değil. Ormanlık alanda gizli nesneleri bularak ipucu toplayabilir ve iksirin izini sürebilirsiniz.

Oyunda yüzlerce gizli obje ve birçok ürkütücü mekan bulunmaktadır. Ayrıca bölümlerde onlarca bulmaca ve eşleştirme oyunları yer almaktadır. Bu oyunlar sayesinde ihtiyacınız olan ipuçlarına ulaşabilir ve iksire ulaşabilirsiniz.

Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun tutkunlarına sunulan ve oldukça geniş bir kitleye hitap eden Midnight Calling Jeronimo, macera oyunları arasında yer alan kaliteli bir oyun olarak ön plana çıkıyor.