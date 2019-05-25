MIDNIGHT Remastered, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz macera dolu bir mobil oyun olarak dikkatimizi çekiyor.

Kendine has atmosferi ve merak uyandıran bölümleriyle karşımıza çıkan oyunda farklı belgeleri bularak ilerliyor ve bölümleri geçmeye çalışıyorsunuz. Hikaye tabanlı bir oynanışa sahip olan oyunda büyük gizemi çözmek için mücadele ediyorsunuz. Hayatta kalma oyunu olarak da ntielendirebileceğim oyunda dikkatli olmalısınız. Kolay kontrolleriyle de dikkat çeken oyunda tüm belgeleri toplayarak öyküyü tamamlamanız gerekiyor. Bu tarz oyunları oynaamyı sevenlerin beğenerek oynayabileceğini düşündüğüm MIDNIGHT Remastered oyununu mutlaka telefonlarıızda bulunması gereken bir oyun. Zengin oyun içeriği ve sürükleyici atmosferiyle mutlaka denemeniz gereken bir oyun.

MIDNIGHT Remastered oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.