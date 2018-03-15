Might & Magic: Elemental Guardians, Ubisoft’un orta çağ temalı hızlı tempolu rol yapma oyunu. Fantastik rpg oyunlarında sıklıkla karşılaştığımız karakterlere ek olarak savaşçı rolüne bürünmüş hayvan ve canavarların yer aldığı rpg oyunda PvP arena savaşlarından ödüllü canlı etkinliklere saatlerinizi alacak bolca oyun modu bulunuyor.

Orta çağ karakterlerini bir araya getiren strateji rpg oyunu Might & Magic: Elemental Guardians’da karakterlerin her biri elementlerden güç alıyor. Ateş, su, hava ve dünya elementlerini kullanan karakterlerin bazıları insan görünümünde, bazıları yaratık, bazıları da hayvan formunda karşımıza çıkıyor. Kendi karakterimizi yaratıp şekillendirebiliyoruz. Ayrıca evrimleştirip güçlendirebiliyoruz.

Might & Magic: Elemental Guardians’ı diğerlerinden ayıran şey ise; hikaye odaklı yürümemesi. Karakterlerinizi seçiyor ve doğrudan arenaya girip savaşıyorsunuz. Karşınıza dev, ejderha, yaratıkları alabildiğiniz gibi gerçek oyuncularla teke tek de kapışabiliyorsunuz. Bu arada savaş esnasında tek bir karakteri yönetmiyorsunuz. Her karakterin özelliği farklı; buna bağlı karakter değiştirdiğinizde sağ altta yer alan aksiyon tuşlarının da görünümü değişiyor. Dilerseniz otomatiğe de alıp savaşı izleyebiliyorsunuz.