Eşsiz tasarımlara ve ölümcül silahlara sahip birbirinde güçlü savaş kahramanlarından kurulu kalabalık bir orduyu kontrol ederek rakiplerinizle strateji savaşlarında karşı karşıya geleceğiniz Might & Magic Heroes, ücretsiz olarak hizmet veren kaliteli bir oyundur.

Etkileyici karakter tasarımları ve nefes kesen savaş sahneleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda amaç, her biri farklı özel güçlerle donatılmış yüzlerce asker ile kendi ordunuzu kurarak düşman birliklerini yok etmek için mücadele etmek ve ganimet toplayarak seviye atlamaktır.

Karanlık mağaraların yer aldığı ürkütücü savaş meydanlarında aksiyon dolu savaşlar yapacak ve rakiplerinizden kazandığınız ganimetler ile yeni askerle alacaksınız.

Oyunda kılıç şövalyeleri, alev püskürten askerler, büyücüler, atlı şövalyeler, ejderhalar ve daha onlarca ölümcül güze sahip savaş kahramanı yer almaktadır. Ordunuzu geliştirerek yeni birlikler eklemeli ve mevcut askerlerinizin özelliklerini artırmalısınız.

Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun severlerle buluşan ve oldukça geniş bir oyuncu grubu tarafından tercih edilen Might & Magic Heroes, rol oyunları arasında yer almaktadır.