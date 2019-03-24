Sevimli bir karakterle kaykay üzerinde zorlu parkurlarda yarışabileceğiniz Mighty Raju 3D Hero, Android ve İOS işletim sistemlerini içeren tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynanan macera dolu bir oyundur.

Etkileyici grafikleri ve ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, çeşitli engellerin yer aldığı zorlu parkurlarda kaykayınızla hızla ilerlemek ve altın toplamaktır. Yolda ilerlerken karşınıza otobüs, tren ve goril gibi bazı engeller çıkabilir. Bu engelleri aşmak için sola ve sağa doğru manevralar yapmalısınız. Ayrıca zıplama özelliğini kullanarak da engellerden kurtulabilirsiniz.

Oyunun kontrolü sağ, sol ve zıplama butonlarından oluşmaktadır. Oyun içerisinde karakteriniz ile kullanabileceğiniz onlarca farklı kaykay yer almaktadır. Dilediğiniz kaykayı seçerek parkurda ilerlemeli ve maksimum seviyede altın toplamalısınız. Topladığınız altınlarla özel güçleri olan elbiseler ve çeşitli malzemeler alabilirsiniz.

Mobil oyunlar arasında klasik kategoride yer alan ve bir milyondan fazla oyuncu tarafından keyifle oynanan Mighty Raju 3D Hero, zorlu parkurlarda yarışarak aksiyon ve macera dolu anlar yaşayabileceğiniz sıra dışı bir oyun olarak öne çıkıyor.