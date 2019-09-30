Gerçek dünya içerisinde Minecraft oynayın.
Dünyanın en ünlü çoklu platform oyunu Minecraft, yepyeni sürümüyle Android cihazlarına geri döndü. Bu sefer Minecraft'ı oynama şeklinizi değiştirecek bazı şaşırtıcı özellikler geliyor.
İlk defa Minecraft oyuncuları, fiziksel dünyadayken sanal dünyadaki her türlü aktiviteye katılabilecekleri bir dünyaya sahip olacaklar. Artırılmış gerçeklik teknolojisini kullanan Minecraft Earth, kullanıcıya epik ve son derece sürükleyici bir Android oyun deneyimi sunuyor.
Gerçek dünyada oluştururken, araştırırken ve hayatta kalırken Minecraft'ın yeni bir boyutunu keşfet. Gezegene yayılmış bir inşaatçı ve kaşifler topluluğuna katıl, inşaatlar için kaynaklar topla, artırılmış gerçeklikte eşya yap ve sonra bu eşyaları gerçek boyutlarında yerleştir. Mini maceralar için başkalarıyla takım bile kurabilirsin.
Minecraft Earth Özellikleri
- • Masa modunda harika eserler inşa et ve gerçek boyutlarında dünyaya yerleştir
- • Diğer inşaatçılarla işbirliği yap ve ortak şaheserler oluştur
- • Mahallenin yepyeni bir tarafını araştır ve zaman içindeki gelişimini izle
- • Çamurlu domuz gibi eşşiz yaratıkları keşfet ve yapılarını onlarla doldur