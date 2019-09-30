Dünyanın en ünlü çoklu platform oyunu Minecraft, yepyeni sürümüyle Android cihazlarına geri döndü. Bu sefer Minecraft'ı oynama şeklinizi değiştirecek bazı şaşırtıcı özellikler geliyor.

İlk defa Minecraft oyuncuları, fiziksel dünyadayken sanal dünyadaki her türlü aktiviteye katılabilecekleri bir dünyaya sahip olacaklar. Artırılmış gerçeklik teknolojisini kullanan Minecraft Earth, kullanıcıya epik ve son derece sürükleyici bir Android oyun deneyimi sunuyor.

Gerçek dünyada oluştururken, araştırırken ve hayatta kalırken Minecraft'ın yeni bir boyutunu keşfet. Gezegene yayılmış bir inşaatçı ve kaşifler topluluğuna katıl, inşaatlar için kaynaklar topla, artırılmış gerçeklikte eşya yap ve sonra bu eşyaları gerçek boyutlarında yerleştir. Mini maceralar için başkalarıyla takım bile kurabilirsin.

Minecraft Earth Özellikleri