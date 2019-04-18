Mobil platform oyuncularına ücretsiz olarak sunulan Minion Wire bir mobil arcade oyunudur.

Al Games FZ tarafından geliştirilen ve iki farklı mobil platformda tamamen ücretsiz olan Minion Wire ile eğlenceli anlar yaşıyacağız. Aksiyondan ve gerilimden uzak bir atmosfere sahip olan yapımda farklı temalara sahip olan atmosferlerde ekran içerisinde bulunan nesnelere dokunarak ilerlemeye çalışacağız.

Farklı seviyelere sahip olan yapımda oyuncular çeşitli zorluk kilitlerini açacak ve oyun içerisinde ilerlemeye çalışacaklar. Tamamen ücretsiz olarak hem Android hem de İOS platformunda karşımıza çıkan yapım Google Play’de oyuncu incelemelerinde 4.5 gibi bir skor puanına sahip. Yayınlanmasından bu yana beklenen ilgiyi bir türlü göremeyen Minion Wire ücretsiz olarak iki farklı mobil platformda ilgiyle oynanmaya devam ediyor.

İyi eğlenceler dileriz.