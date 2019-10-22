Mirage Memorial Global

İnsanlık tarihinin bitişinden bu yana yirmi bin yıl geçti ve sonunda uyandın. Tarihteki önemli figürlerden alınan DNA ile diriltilen 100’den fazla hizmetçi cesaretle toplandı. Şimdi sunucularını yöneterek zaman kapısını yeniden aç ve düşmana karşı savaşarak Serap Anıtı’nı kurtar!

Maceranda dünyanın tüm bölgelerinden rakiplere meydan oku, müttefiğini yöneterek 50'ye 50 dev evrensel savaşları kazan, en iyi sunucuları topla ve dünyanın şampiyon oyuncusu ol. Yüksek özgürlük derecesiyle sosyal sistemde dünya çapında oyuncularla iletişime geç ve onlarla savaş.

Doğu ve batı kahramanlarının DNA’larından diriltilen 100’den fazla hizmetçiyi komuta et. Şirin ve tatlı kız “Gabriel”, otoriter bayan "Hammurabi", genç ve dinamik "Athena". Büyük sürpriz için onları topla ve eğit. Her sunucuya benzersiz karakter ayarları ve durumları verilmiş.