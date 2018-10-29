Mobil platformun başarılı geliştiricileri arasında yer alan Timuz Games Mission Counter Attack ile milyonlarca oyuncuyu çevresinde topluyor.

Kaliteli grafiklerin yanı sıra eşsiz karakter modellemeleri ile oyuncuların beğenisini kazanan başarılı yapım Mission Counter Attack, mobil platformda aksiyon oyunları arasında yer alıyor. FPS oyunları arasında adından söz ettirmeye başlayan yapım 1 milyondan fazla oyuncuyu da bünyesinde bulunduruyor.

Oyun içerisinde birbirinden farklı görevler de bizleri bekliyor. Kontrolleri tarafından zayıf olan yapım görsel efektleri ile de bekleneni veriyor. Oyunda çok sayıda içerik bizleri bekliyor. Silah modelleri ve akipmanlar oyunculara fantastik bir FPS deneyimi sunuyor.

Mobil platformda ücretsiz olarak indirilen ve oynanan yapım 4.2 inceleme skor puanı ile alanında orta sıralarda yer alıyor. Farklı haritalara ve silah modellerine sahip olan aksiyon oyununda belirtilen hedefli ve düşmanları yok edecek ilerlemeye çalışacağız. Aksiyonu ve gerilimi iç içe sunan başarılı oyun mobil platformda tamamen ücretsizdir.

Timuz Games’in projelerinden birisi olan Mission Counter Attack 1 milyondan fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam ediyor.

İyi eğlenceler dileriz.