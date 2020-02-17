Mix & Paint, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir boyama oyunu olarak dikkat çekiyor.

Birbirinden eğlenceli şekilleri boyayarak zaman harcayabileceğiniz bir oyun olan Mix & Paint oyununda eğlenceli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz oyunda tüm zorlu aşamaları tamamlamanız gerekiyor. Parmaklarınızı kullanarak resim yapabileceğiniz oyunda renkli görseller de yer almakta. Onlarca bölüme sahip olan oyunda işiniz bir hayli zor. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Mix & Paint oyununu kaçırmayın.

Mix & Paint oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.