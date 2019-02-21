Mobil aksiyon oyunları arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olarak oyunculara sunulan Mobg.io Survive Battle Royale şuanda geniş kitleler tarafından oynanıyor.

Clown Games imzası ile geliştirilen ve ücretsiz olarak mobil platformda oyunculara sunulan Mobg.io Survive Battle Royale ile bizleri aksiyon dolu sahneler bekliyor olacak. Oldukça sade grafiklere ve zengin bir içeriğe sahip olan oyunda eşsiz bir oyun evreni ile karşılaşacağız. Silahlarımızı alıp arenaya çıkacağımız oyunda hayatta kalmak için mücadele edeceğiz. Hayatta kalan son oyuncu olmaya çalışacağımız yapımda mobil savaş dünyasına farklı bir açıdan dalış yapacağız.

Bilgisayar platformunda bağımlılık yaratan ve mobil platformda da başarılı bir süreç geçiren Mobg.io Survive Battle Royale ile stratejiler geliştirebilecek, düşmanları gafil avlamak için taktikler yaratbileceğiz. Google Play’de 4.3 gibi bir skor puanına sahip olan oyunda 500 binden fazla oyuncu da yer alacak.

Yapım iki farklı mobil platformda 1 milyondan fazla kez indirildi.

İyi oyunlar dileriz.