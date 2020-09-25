Modifiyeli Şahin Park Etme ve Drift, ücretsiz indirilebilir olmasıyla APK indirme linki aramadan direkt Google Play’den Android telefonunuza indirip oynayabileceğiniz araba simülasyon oyunu. Şahin park etme ve drift oyunu ile gerçekçi şahin sürme keyfini yaşayın, Tofaşı dilediğiniz gibi modifiye edin ve yanlayarak eğlenin!

Modifiyeli Şahin Park Etme ve Drift, Google Play’de 10 milyonun üzerinde indirme alan simülasyon tarzında araba oyunları arasında. Serbest sürüş modunda şehirlerde dilediğiniz gibi gezip istediğiniz gibi yanlayabilir, lastik yakabilirsiniz ancak trafiğe dikkat edin! Kariyer modunda tüm trafik kurallarına uyarak arabayı belirlenen noktaya sürmeniz gerekiyor. Park modunda size verilen sürede engellere çarpmadan istenilen yere park etmeniz gerekiyor, çarptığınız anda baştan başlıyorsunuz. Kontrol noktası modunda size verilen sürede istenilen noktalardan geçerek bölümü tamamlamaya çalışıyorsunuz. Bu modda kurallar yok, gazı kökleyebilirsiniz. Drift modunda geniş bir alanda yanlayarak puan topluyorsunuz. Stunt modunda devasa rampalara tırmanıp atlıyorsunuz. Tur zamanı modunda sizden istenilen zamanda turu tamamlamanız gerekiyor. Gece modu, yarış pisti, akrobasi, kış modu, havaalanı, kırma modu, şehir modu, off-road oynayabileceğiniz diğer eğlenceli modlar.

Modifiyeli Şahin Park Etme ve Drift İndir Android