Mobil aksiyon oyunları arasında yer alan Monster Hammer ücretsiz olarak Dobsoft Studios tarafından yayınlandı.

Oldukça sade bir tasarıma sahip olan Monster Hammer oynanışı bakımından da oldukça kolaydır. Oyun içerisinde karakterimiz ile ilerlemeye çalışacağız. İlerlerken karşımıza çıkan yaratıkları elimizde bulunan tokmak ile sağa sola vurarak yolumuzdan çıkaracağız.

Ses efektleri ile desteklenen yapım aksiyondan ve gerilimden uzak bir yapıya sahip. Çeşitli seviyeler ile desteklenen oyunda oyuncular ilerledikçe farklı özelliklere ve daha etkili tokmaklar kazanabilecek ve yaratıklara karşı kullanabilecekler. 2D grafik açılarına sahip olan oyunda liderler tablosu da yer alıyor. Oyuncular liderlik tablosuna adlarını yazdırmaya çalışacak ve mücadele edecekler. Oyun içerisinde farklı seviyelerde karşımıza çıkacak.

İyi oyunlar dileriz.