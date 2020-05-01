Aksiyon ve macera oyunu olarak hem Android hem de iOS platformunda oyunculara ücretsiz olarak sunulan Moy 6 the Virtual Pet Game yüzleri güldürmeye devam ediyor.

Rengarenk içerikleri ve eğlence yüklü oynanışı ile günümüze kadar oyuncuların yüzünü güldürmeyi başaran yapım 10 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.

Frojo Apps tarafından geliştirilen ve oynaması ücretsiz olarak mobil oyunculara sunulan yapım da Moy adındaki sevimli yaratımız ile keyifli vakit geçirmeye çalışacağız.

50’den fazla farklı aktiviteye ev sahipliği yapan başarılı oyun da Moy’umuza banyo yaptırabilecek, dişlerini fırçalayabilecek, odasını süsleyebilecek ve hayatını devam ettirebilmesini sağlayacağız.

Dünya çapında 250 milyondan fazla kez indirildiği ve oynandığı ifade edilen yapım Play Store üzerinde 4.3 olarak değerlendirildi.