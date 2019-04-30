Mr. Archer - King Stickman, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil aksiyon oyunu olarak ön plana çıkıyor.

Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm zevkli ve eğlenceli bir mobil aksiyon oyunu olan Mr. Archer - King Stickman, düşmanları alt ederek puanlar kazandığınız bir oyundur. Oyunda farklı okları ve yayları kullanarak düşmanlarınızı alt etmeye çalışıyorsunuz. Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda 300'den fazla zorlu bölüm yer alıyor. Tamamen ücretsiz olarak oynayabileceğiniz oyunda internete de gereksinim duymuyorsunuz. Zaman sınırı olmadan doyasıya oynayabileceğiniz oyunda eğlenceli mekanikler ve olaylar da yer alıyor. Bu tarz oyunları seviyorsanız Mr. Archer - King Stickman sizleri bekliyor.

Mr. Archer - King Stickman oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.