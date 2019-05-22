Çeşitli engellerin ve tuzakların arasından geçerek hedefe ulaşmak içim mücadele edeceğiniz Mr. Go Home, 100 binden fazla oyun tutkunu tarafından tercih edilen kaliteli bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda eğlendirici grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, başrol kahramanıyla zıplayarak engelleri aşmak ve puan toplayarak hedefe ulaşmaktır. Parkurlarda hareket eden bloklar ve bir anda karşınıza çıkan bombalar bulunmaktadır. Ayrıca farklı bölgelere gizlenmiş küp bloklar ve dikenli tuzaklar yer almaktadır. Karakterinizi zıplatırken dikkatli olmalı ve tuzaklı bloklara çarpmadan yolunuza devam etmelisiniz. Yüksek duvarları aşmak için yaylı platformları kullanabilirsiniz. Üzerinde soru işareti bulunan kutulara vurarak çeşitli ödüller kazanabilirsiniz.

Oyunda onlarca zorlu parkur ve her parkurda birbirinden tehlikeli sayısız tuzak ve engel yer almaktadır. Zıplayarak tüm engelleri aşmalı ve tuzaklara takılmadan parkuru tamamlamalısınız.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla ulaşabileceğiniz Mr. Go Home, geniş oyuncu kitlesiyle dikkat çeken ve ücretsiz olarak oyunculara hizmet veren eğlenceli bir oyundur.