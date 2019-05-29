Birbirinden kaliteli mobil oyunlar geliştirerek oyuncuların beğenisini kazanmayı başaran Elex, yeni oyunu olan Mr Love: Queen’s Choice ile oyuncuların karşısına çıktı.

İki farklı mobil platformda 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanan Mr Love: Queen's Choice ücretsiz bir rol oyunudur. Japonca ve İngilizce dil seçeneklerine sahip olan yapımda oyuncular yüksek kaliteli grafikler ile karşılaşacaklar.

Başarılı grafik açılarına sahip olan yapım anime tarzında bir oynanış yer alırken benzersiz çok sayıda karakterler de bizleri bekliyor olacak. Fantazi bir dünyaya sahip olacak olan oyunda kendi kariyerimizi oluşturacak ve oyun içerisinde benzersiz karakterler ile tanışma ve konuşma fırsatı elde edeceğiz. Gerilimden uzak bir hikayeye sahip olan yapımda bir kızın bütün hayatına tanıklık edeceğiz.