Yarışacağınız parkurları dilediğiniz gibi düzenleyebileceğiniz ve kendi tasarladığınız platformlarda mücadele ederek hedefe ulaşmak için çaba göstereceğiniz Mr Maker Level Editor, mobil platformda aksiyon ve macera oyunları arasında yer alan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından keyifle oynanan eğlenceli bir oyundur.

Basit ama kaliteli grafik tasarsımı ve düşündürücü parkurlarıyla oyunculara eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, çeşitli malzemelerden ve objelerden yararlanarak dilediğiniz gibi bir parkur oluşturmak ve engelleri aşarak çıkış kapısına ulaşmaktır.

Kare bloklar halinde parsellenen platformlarda ilerleyerek tasarladığınız düzenekleri inşa etmeli ve görevleri tamamlayarak yolunuza devam etmelisiniz.

Oyunda engelleri ve tuzakları aşmak için kullanabileceğiniz taş bloklar, tahtalar, demirler, yaylar, hareketli duvarlar ve köprüler yer almaktadır. Kurduğunuz düzeneklerden yararlanarak platformdaki altınları toplayabilir ve hedefe ulaşarak seviye atlayabilirsiniz.

Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun severlerin hizmetine sunulan Mr Maker Level Editor, yaratıcılığınızı kullanarak farklı parkurlar tasarlayacağınız ve eğlenceye doyacağınız eşsiz bir oyundur.