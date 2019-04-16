Güçlü bir savaş kahramanı olarak tüm dünyayı tehdit eden canavarlara karşı koruyacağınız ve macera dolu savaşlara katılacağınız Mr.Kim, The Mid-Aged Knight, mobil platformda rol oyunları arasında yer alan ve binlerce oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan sıra dışı bir oyundur.

Basit ama eğlenceli grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, farklı karakterler ve savaş aletlerinden yararlanarak ilginç görünümlü yaratıklara karşı mücadele etmek ve insanları kurtarmaktır. Oyunda, 1981 yılında doğan işsiz bir adamın aniden süper kahraman olmasıyla başlayan macera dolu bir serüvenden bahsedilmektedir. Bu kahraman, dünyayı istila eden canavarlarla savaşarak hepsini tek tek öldürür ve esir alınan insanları kurtarır.

Oyunda toplam 40 farklı kostüm ve yüzlerce silah yer almaktadır. Canavarları öldürerek ganimet toplayabilir ve yeni kostümler satın alabilirsiniz. Ayrıca farklı kılıçların kilidini açabilir ve geniş bir koleksiyon oluşturabilirsiniz.

Android ve İOS sürümleri ile farklı platformlardan ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz Mr.Kim, The Mid-Aged Knight, sıkılmadan oynayabileceğiniz kaliteli bir oyundur.