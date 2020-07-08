Murder Hornet oyunu Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir aksiyon oyunudur.

Bir arının gözünden dünyayı görmeye ne dersiniz? Katil arı iğnesi ile insanları öldürmeyi hedefliyor. Kovanından kaçan arılar bu iş tam anlamıyla yaptıklarında bir servet kazanıyorlar.

İşte çalışan işçileri, plajda eğlenen gençleri, hatta bahçesinde oturan yaşlıları bile kendine hedef seçiyor. Ama merak etmeyin gerçek hayatta arılar bu kadar zararlı hayvanlar değildir.

İnsanlara zarar verirken gökyüzündeki anahtarları toplamak sana artı puan kazandıracaktır. Çok iyi nişan alıp doğru zamanda hamle yapmalısın.

Renkli grafikleri ve canlı atmosferi ile oldukça dikkat çeken keyifli bir oyundur. Sizler de bu eğlenceye ortak olmak isterseniz oyunu ücretsiz olarak indirip hemen oynamaya başlayabilirsiniz.