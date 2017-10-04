Music Tiles, müziğin ritmini yakalamaya çalıştığımız arcade oyunu. Ketchapp’ın kule yapma oyunu Stack’e benzerliğiyle dikkat çeken Android oyunu, en ufak hatayı, dikkatsizliği kabul etmiyor. Bloklara yanlış zamanda dokunursanız boyutları küçülüyor ve sizi zor durumda bırakıyorlar.

Blokları üst üste dizerek kule yapmayı amaçlayan arcade oyunlardan keyif alıyorsanız Music Tiles’ı çok beğeneceksiniz. Sonsuz oynanış sunduğundan dilediğiniz zaman bırakabileceğiniz, tek dokunuş kontrol sistemiyle de her yerde rahatlıkla oynayabileceğiniz eğlence dolu bir yapım. Başta da dediğim gibi blokları üst üste istendiği şekilde getirmeniz gerekiyor. Biraz kaydırma yaparsanız blogun boyu küçülüyor. Bu noktada konsantrasyonunuzu bozarsanız çok kısa sürede oyuna veda ediyorsunuz. Tabii ki tam tersi de mümkün.

Music Tiles Özellikleri: