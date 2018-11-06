Clelsius Online tarafından geliştirilen ve mobil platform oyuncularına sunulan Mutants Genetic Gladiators tamamen ücretsizdir. Mobil aksiyon oyunları arasında olan ve birbirinden farklı karakteleri bünyesinde bulunduran oyunda, dünyanın çeşitli yerlerinden oyuncular ile karşı karşıya gelecek ve onlara mağlubiyeti tattırmaya çalışacağız.

Yüksek kaliteli grafikleri ve 300 benzersiz mutantın yer aldığı mobil oyunda kalıcı internet bağlantısı gerekiyor. Güçlü bir mutant takımı toplayarak dünyanın dört bir yanındaki oyunculara karşı savaşacağımız yapım da yeni ve güçlü mutantların kilitlerini açabilmek için seviye yükseltmeye çalışacağız.

Mutantlarımızı donatarak ve seviyelerini yükselterek daha güçlü bir hale getireceğimiz yapım da takımımızı zafera taşıyacak hamleler yapmaya çalışacağız. Görsel anlamda tatmin edici olan mobil yapım içerikleri bakımından da bizlere geniş bir evren sunuyor. Mobil platformlarda 5 milyondan fazla oyuncu tarafından tutkuyla oynanan başarılı yapım 2 Kasım 2018’de de son güncellemesini aldı.

Google Play’de 4.5 gib bir skor puanına sahip olan yapım ülkemiz oyuncuları tarafından da benimseniyor.

İyi eğlenceler.