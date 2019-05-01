Mobil platformun ünlü isimleri arasında yer alan Big Fish Games yeni bir macera oyunu ile oyuncuların beğenisini kazanmaya devam ediyor.

Mobil macera oyunları arasında yer alan Mystery Trackers: Paxton Creek Avenger ile bizleri sürükleyici bir oynanış bekliyor olacak. Oldukça zengin içeriği ile kısa sürede oyuncuların beğenisini kazanmayı başaran mobil macera oyunu günümüzde iki farklı mobil platformda tamamen ücretsiz olarak oynanmaya devam ediyor. Kaçırılan bir kızı arayacağımız oyunda gizemli içerikler ile de karşılaşacak ve korku dolu anlara da tanıklık edeceğiz.

Birbirinden farklı bölümlerin yer aldığı mobil oyunda gizli nesneleri bulmaya çalışacak ve verilen görevleri başarmak için mücadele edeceğiz. Oldukça sürükleyici bir yapıya sahip olan mboil yapımda oyuncular aksiyondan ziyade gerilim yüklü sahneler ile karşılaşacaklar.

Mystery Trackers: Paxton Creek Avenger Google Play’de 4.1 gibi bir incelemeye sahip.