Kendinizi efsanevi kaçakçı Pablo Escobor ile ortak bulduğunuzda, dünyasının ne kadar tehlikeli ve baştan çıkarıcı olabileceğini keşfedeceksiniz. Elinizi temiz tutacak mısınız yoksa hayatta kalmak ve gelişmek için ne gerekiyorsa yapacak mısınız?

Narcos: Idle Cartel'de ittifaklar oluşturun, çetenizi yükseltin ve elinizdeki parayla komisyon alın. Kolombiyalı bir kartelin baş ismisiniz ve işin üretimini, dağıtımını ve kârını yönetmek sizin işiniz. Kartel işinizi genişleterek, en iyi ürünü oluşturmak için dokunarak milyarder olun.

Fabrikanızı genişletirken, bir boru hattı inşa ederken, işgücünüzü eğitirken ve küçük operasyonunuzu, oynamadığınız zamanlarda bile üretmeye devam eden uluslararası kartele dönüştürürken üretim hızlarınızı artırın ve kazancınızı büyütün.Ürünü denetlemek için yöneticileri işe alın.