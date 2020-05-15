NERF Epic Pranks!

NERF savaşı başladı: Hiçkimseye yakalanmadan onları etiketleyebilir misiniz? Nerf Blaster'ını al ve hepsini şaka yap. Görünürdeki herkesi etiketleyin, yakalanmayın ve her şeyden önce eğlenin.

Nihai şakacı olmak için Nerf Blasters toplayın. Oyunda ilerledikçe hepsinin kilidini açın. Tüm eğlenceli karakterlerin ve kaplamaların kilidini açın. Ninja, Palyaço ve hatta Robot olarak oynayın! Tüm dünyalar ve arenalarda yolunuzu açın ve önünüze gelen kişilere Nerf ile saldırın.

Harika bir kişilik üretebilir ve aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda ikonik tasarıma sahip, güçlü ve eğlenceli bir "Nerf Epic şaka" silahı kullanabilirsiniz. Ayrıca, bilgisayara karşı ve gerçek hayattaki rakiplere karşı savaştıkça, daha fazla oynamak için can atacaksınız. Birkaç gizemli unsur dahil edildiğinde ise neredeyse gizli bir oyun haline dönüşecek.

Nerf savaşı için hazır olun ve göz kamaştırıcı bayrak ortamını yakalamak bu macera oyununa katılın!