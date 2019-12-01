Esrarengiz cinayetleri ve ilginç olayları araştırarak sır perdesini aralayacağınız ve katillerin kimliklerini tespit etmek için mücadele edeceğiniz New York Mysteries 2, Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun tutkunlarının hizmetine sunulan ve binlerce oyuncu tarafından keyifle oynanan kaliteli bir oyundur.

Etkileyici grafik tasarımı ve sürükleyici senaryosu ile sıkılmadan oynayacağınız bu oyunda yapmanız gereken, meraklı bir gazeteci rolünü üstlenerek gizemli olayları ve esrarengiz cinayetleri araştırmaktır.

Korkusuzca olayların içinde yer almalı ve katillerin izini sürerek görevleri tamamlamalısınız. Çeşitli işkencelere maruz kalan ve ilginç bir şekilde ortadan kaybolan karakterin başına gelenlerin inceleyerek olaylardaki sırrı çözmeli ve ipuçlarından yararlanarak şüpheli karakterleri takip etmelisiniz.

Oyun Sürükleyici ve ürkütücü olayların yer aldığı eşsiz bir hikayeden oluşmaktadır. Ayrıca hikayedeki olayları çözerken faydalanacağınız sayısız ipucu ve yeni yerler keşfedebileceğiniz zorlu bulmacalar bulunmaktadır.

Mobil platformda macera oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak hizmet veren New York Mysteries 2, macera dolu bir serüvene atılarak gizemli olayların peşine düşeceğiniz eşsiz bir oyundur.