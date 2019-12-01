Esrarengiz bir cinayeti araştırmak üzere kolları sıvayacağınız ve macera dolu bir serüvene atılarak ürkütücü mekanlarda ipucu arayışlarına gireceğiniz New York Mysteries 3, Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun severlerin hizmetine sunulan ve ücretsiz olarak hizmet veren sıra dışı bir oyundur.

Etkileyici senaryosu ve sürükleyici bölümleri ile sıkılmadan oynayacağınız bu oyunda amaç, gazeteci ve dedektif rollerini üstlenerek sır dolu bir cinayeti araştırmaktır. Şüphelilerin izini sürebilmek için çeşitli ipuçlarına ve kayıp nesnelere ihtiyacınız olacak.

İlginç bulmacalar ve eşleştirmeler yaparak ipuçlarına ulaşabilir ve gizli nesnelerin yerlerini tespit edebilirsiniz. Ayrıca yeni yerler keşfederek araştırma sınırlarını genişletebilir ve katili yakalamak için daha fazla ipucunu rastlayabilirsiniz.

Oyunda ürkütücü mekanlardan oluşan 50 farklı bölge ve ipuçlarını toplayacağınız onlarca bulmaca bulunmaktadır.

Ayrıca esrarengiz cinayetleri çözmek için kullanacağınız yüzlerce gizli nesne ve kayıp obje yer almaktadır.

Macera oyunları arasında bulunan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından benimsenen New York Mysteries 3, bağımlısı olacağınız kaliteli bir oyun olarak öne çıkmaktadır.