Five Bn Games’in başarılı mobil oyunları arasında yer alan ve oynaması ücretsiz olarak yayınlanan New York Mysteries macera oyunları arasında yer alıyor.

Android ve iOS platformu oyuncularına ücretsiz olarak sunulan New York Mysteries’de oyuncular Laura James adında bir karakteri yönetecekler. Maceracı bir muhabir olarak karşımıza çıkacak olan Laura James mafya babalarını ve çocuklarını araştıracak, kaçırılma olaylarına tanıklık edecek ve gizemli bir atmosferde yer alacak.

New York sokaklarında geçecek olan oyunda birbirinden farklı bulmacalar ile karşılaşacak ve mini oyunları çözüme kavuşturmaya çalışacağız. Mükemmel derece de grafiklere ve oldukça sürükleyici bir hikâyeye sahip olacak olan oyunda 50 çarpıcı yeri keşfetme fırsatı elde edeceğiz.

1950’li yıllara gideceğimiz oyunda gizemli yeraltı şehirlerini de yakından görme fırsatı elde edeceğiz. Tabletlerde ve akıllı telefonlarda sorunsuz oynanan yapım şuanda 100 binden fazla oyuncuya ev sahipliği yapıyor.