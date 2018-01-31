Nindash: Skull Valley, son derece seri dövüşen genç ninjaları kontrol ettiğimiz arcade türünde süper eğlenceli bir oyun. Android platformunda ücretsiz indirilmeye açılan ninja oyununda 100’e yakın bölüm boyunca farklı türde iskeletlerle kapışıyoruz. Üzerimize gelen orduyu tek başımıza alt etmek zorundayız.

iOS’un ardından Android platformuna çıkış yapan ninja oyununda tempo hiç düşmüyor. Kafatası vadisi denilen bir yerdeyiz. Etrafımızı iskeletler sarmış durumda. İskelet ordusuyla başa çıkmak yeterince zorken bir de devasa büyüklükte ve süper güçlere sahip türlerle karşılaşıyoruz. İşin kötüsü bu savaşta tek başımızayız ve silah olarak sadece kılıçlarımız var. Neyse ki; diğer ninjalardan çok daha hızlı hareket etme yeteneğimiz var. Kombolar bizim için normal hareketler.

Dikey yönde oynanış sunan ninja oyununda reflekslerinizi öne çıkarmalısınız. Ne kadar seri olursanız o kadar uzun süre hayatta kalır ve etrafınızı saran düşmanları o kadar hızlı bitirip sonraki bölüme geçersiniz.