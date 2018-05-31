Ninja Dash - Ronin Jump RPG, eğitimini yeni tamamlayan genç bir ninjanın hayatta kalmasına yardımcı olduğunuz hızlı tempolu bir mobil oyun. Aksiyon dozu yüksek mobil oyunları seviyor, ninja oyunlarını ayrı bir keyifle oynuyorsanız harika çizimlere sahip bu yapıma bir şans vermelisiniz. İndirmesi de oynaması da ücretsiz!

Hack & slash, RPG, aksiyon, arcade kısacası farklı türlerini harmanlayan bir ninja oyunu Ninja Dash. Eski tip yan kamera bakış açısından yani iki boyutlu oynanış sunuyor ancak görseller, animasyonlar o kadar çekici ve farklı modlarla beslenen bölümler o kadar güzel tasarlanmış ki; buna aldırış etmiyorsunuz. Oyunun bir hikaye üzerine kurulu olmaması da ayrıca hoşuma gitti. Vücut ve zihin eğitiminizi aldıktan sonra direkt aksiyona giriyorsunuz. Katana, shuriken ve diğer ninja silahlarınızla karşınıza çıkanları (havadan ve yerden saldıran onlarca farklı düşman mevcut) seri şekilde öldürüyorsunuz. Kombolar havada uçuşuyor, güçlendiricilerle gücünüze güç katıyorsunuz.

Basit kaydırmaya dayalı kontrol sistemiyle hem telefonda hem de tablette keyifli oynanış veren ninja oyununun öne çıkan özellikleri: