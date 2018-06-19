Mobil cihazımızda bize Ninja olma fırsatı veren Ninja Samurai Assassin Hero IV Medieval Thief, Android platformu için yayınlanmış ücretsiz bir aksiyon oyunudur.

HgamesArt tarafından geliştirilen ve yayınlanan mobil aksiyon oyunu, oldukça kaliteli grafik açılarına sahiptir. Oyun içerisinde 13 farklı seviye bulunmaktadır. Kolaydan zora doğru ilerleyen bu seviyeler, 3 boyutlu grafikler eşliğinde oyunculara aksiyon dolu bir atmosfer sunuyor.

Oyun içerisinde bie çeşitli görevler sunulmaktadır. Bu görevler arasında öldürülen kralın izinden gitmek ilk sırada yer alıyor. Öldürülen kralın neden öldürüldüğünü araştırırken bazıları bu durumdan rahatsız olacak ve bizleri yok etmeye çalışacaklar. Oyun içerisinde oldukça geniş bir ekipman edvanteri bizlere sunulacak.

Farklı kılıçlar, farklı yaylar her an hizmetimizde olacak. Oyun içerisinde duvarları tırmanacak, karşımıza çıkan düşmanları yok edecek ve ilerlememize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Birbirinden farklı düşman modellemelerine sahip olan oyunda ilerledikçe yeni yerler ve yeni içerikler keşfedeceğiz.

Android platformu oyuncularına ücretsiz olarak sunulan Ninja Samurai Assassin Hero IV Medieval Thief, 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaktadır.