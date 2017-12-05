Ninja Scroller - The Awakening, piksel görselleriyle eski nesil oyuncuları kendisine çeken iki boyutlu platform oyunu. Diğer ninja oyunlarından farklı olarak görevleri tamamlayarak ilerliyoruz. Bazen ormanda bazen de çatı katında karşımıza çıkan düşmanları bitirmek için kullanabildiğimiz birçok uzun ve kısa mesafe silahlarımız ve güçlendiricilerimizi mevcut.

Oyunda Tokugawa hükümeti tarafından görevlendirilmiş bir ninjayı kontrol ediyoruz. Gittikçe yayılan tehlikeli bir orduyu durdurmak için tek başımıza mücadele ediyoruz. Karakterimizi, düşmanları ve çevreyi yan kamera bakış açışından (side-scroller) görüyoruz. Kolay, orta ve zor olmak üzere üç zorluk düzeyinde oynama seçeneği sunuluyor. Oyunun beğendiğim yanı; sadece sonsuz mod sunmaması. Genellikle ninja oyunlarında amaçsızca çevrenizi saran düşmanları öldürerek ilerlersiniz ancak bu oyunda sürekli görev alıyoruz.