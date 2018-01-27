Eski arkadaşınız Barbara'dan gelen bir telefon üzerine araştırma kariyerinizin en zor macerasına atılıyorsunuz. Göreviniz ise, sizi araştıran bir gazeteci var. Bu tehlikeli şehirde gazeteciyi bulmalı ve hakkınızda haber yapan kişiyi alt etmelisiniz. Kariyerinizin en zor araştırmasına hazır mısınız?

Gerçek bir şehir içerisinde pek çok mekan barındıran oyunda ufak şeyler bile size önemli ipuçlarını kazandırabilir. Bu yüzden bulduğunuz eşyaları dikkatle kontrol etmeli ve gazetecinin hatalarını gözden geçirmelisiniz.

Ayrıca her konuştuğunuz karakterlerin düşüncelerini doğru anlamaya çalışın. Oyun boyunca ortalama 20 karakter ile temas halinde olacaksınız ve sizi çok önemli bilgiler verecekler. Kariyerine böyle bir olay sayesinde altın vuruşu yapmak ister misin?

Noir Chronicles Özellikleri