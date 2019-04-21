Nonstop Knight 2'de hemen savaşa başla ve heyecan verici zindanları keşfet. Canavar ordularını öldür, destansı patronları alt et ve müthiş ganimet topla. Şimdi ücretsiz indirebilirsiniz.

Yeni bir aksiyon RPG çağına girerek, klasik rol yapma deneyiminden fazlasını size sunuyor. Kısa seanslarda canavarları parçala, hareket halindeyken zindanlara baskın yap, diğer oyuncularla ekip ol ya da sadece canavarlarla ve patronlarla savaş.

Maceraları dolu dünyaları keşfet: Orman yolunda savaş, çölde hayatta kal, arktik kubbeyi keşfetmek ve arkeolojik zindanlara kadar ilerlemek için harekete geç. Komik canavarları öldür, bozuk para, silah ve teçhizat yağmala.

