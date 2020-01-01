Özel becerilere ve yeteneklere sahip eşsiz bir karakteri yöneterek sürükleyici bir romanda ilginç bir rol üstleneceğiniz ve macera dolu anlar geçireceğiniz Normal Me and Abnormal Friends, Android işletim sistemine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde ulaşacağınız kaliteli bir oyundur.

Görsellerden ve diyaloglardan oluşan basit grafikleri ve heyecan dolu hikayeleri ile oyun severlere sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, iblis ve cadılara toplum kurallarını öğreten büyük bir lisede görev yapmak ve öğrencilere gerekli eğitimi vererek onları mezun etmektir.

Her sınıfta farklı dersler verilmekte ve öğrencilerin başlarından geçen olaylar sahne almaktadır. Görsellerden ve diyaloglardan yola çıkarak boşlukları doldurabilir ve görevleri tamamlayarak seviye atlayabilirsiniz.

Bu sayede farklı hikayelerde rol alabilir ve eğlenceye doyabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve ilginç konusu ile sıkılmadan oynayacağınız bağımlılık yapıcı bir oyun sizleri bekliyor.

Mobil platformda macera oyunları kategorisinde kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak hizmet veren Normal Me and Abnormal Friends, geniş oyuncu kitlesi ile dikkat çeken eğlenceli bir oyundur.