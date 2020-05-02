Anime oyunu olarak yayınlanan ve günümüzde mobil platformlarda oynanan Obey Me rol oyunu olarak adından söz ettirmeye devam ediyor.

Android ve iOS platformları için yayınlanan Obey Me’de oyuncular yepyeni bir dünyayı deneyimleyebilecekler. Birbirinden farklı karakterlerin de yer aldığı oyun içerisinde karakterler birbirleri ile etkileşime girebilecekler.

Karakterler girdikleri bu etkileşimler ile yakınlık seviyesini artırabilecek ya da uzaklaştırabilecekler.

Kendine has bir hikâyenin de yer aldığı yapım içerisinde bir de ana karakter olacak. Bu ana karakterin cinsiyeti belli olmazken bu karakter tüm oyuncular için ortak olacak.

Birbirleri ile bağlantılı çok sayıda görevi başarmaya çalışacağımız bu yapım içerisinde hem eğlenceli hem de aksiyon dolu kart savaşlarına da katılma fırsatı elde edeceğiz.

İki farklı platformda 500 binden fazla oyuncu tarafından oynanan yapım Play Store üzerinde 4.6 gibi bir inceleme puanına sahip.