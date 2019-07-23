Mobil rol oyunları arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olarak Android platformunda oynanmaya devam eden Ode To Heroes oldukça başarılı içeriklere sahip.

DH Games imzası ile geliştirilen ve yayınlanan Ode To Heroes ile oyuncular birbirinden farklı karakterler ile mücadele edecekler. Gerçek zamanlı olarak gerçek oyuncular tarafından oynanan yapımda erkek ve dişi olmak üzere benzersiz çok sayıda karakter yer alıyor.

Oynaması ücretsiz yapısı ile hemen hemen her kesimden oyuncu tarafından oynanmaya devam eden başarılı oyun epik yapısı ile bizleri birbirinden farklı maceralara da çıkaracak. Zengin oyun içerisiği ile oyunculara 200’den fazla kahraman sunan başarılı yapımda her türlü sürprizi de keşfetme fırsatı elde edeceğiz.

Ayırt edici özellikler ile oyunculara 200’den fazla kahramanı deneyimleme fırsatı verecek olan oyunda zengin bir ödül yapısı yer alacak.

Ode To Heroes 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor.