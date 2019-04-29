Tarihi mekanlarda gezerek gizemli olayları aydınlatabileceğiniz ve kayıp eserleri bulabileceğiniz Off Record: Art of Deception, mobil platformda macera oyunları arasında yer alan sıra dışı bir oyun olarak ön plana çıkıyor.

Etkileyici grafikleri ve gerçekçi karakterleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, ipuçları toplayarak kayıp objeleri bulmak ve gizemli bir şekilde ortadan kaybolan restorasyon görevlisinin izini sürmektir. Oyunda, Avusturya’da esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan tarihi eserlerin bulunması için göreve gelen uzman kadın kaçırılıyor. Kadını bulma görevi ise size veriliyor. İpuçlarından yola çıkarak kayıp objeleri bulmalı ve şüphelilerin izini sürerek görevleri tamamlamalısınız. Sürükleyici özelliği ve sıra dışı tasarımı ile eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda onlarca şüpheli karakter ve sayısız gizli nesne yer almaktadır. Gizli nesnelere ulaşabileceğiniz yüzlerce ipucu bulunmaktadır. Çeşitli bulmaca ve eşleştirme oyunları sayesinde ihtiyacınız olan ipuçlarını toplayabilir ve kayıp eserleri bulabilirsiniz.

Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda hizmet veren Off Record: Art of Deception, kaliteli bir macera oyunu olarak öne çıkıyor.