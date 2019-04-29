Hayaletlerin ve perilerin yer aldığı bir yetimhanede esrarengiz olayları çözebileceğiniz ve çocukları kurtarabileceğiniz Off the Record: Linden Shades, mobil platformda klasik oyunlar arasında yer alan sıra dışı bir oyundur.

Gerçekçi grafikleri ve ürpertici ses efektleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda amaç, ürkütücü mekanlarda dolaşarak sır dolu olayları çözmeli ve hayaletlere karşı mücadele etmelisiniz. Yetimhaneye musallat olan hayaletleri bularak onları uzaklaştırmalı ve çocukları kurtarmalısınız. İpucu toplayarak çeşitli objelere ulaşabilir ve bu sayede doğru iz üstünde ilerleyebilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve macera dolu sahneleri ile keyifle oynayacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Bölümlerde onlarca bulmaca ve eşleştirme oyunları bulunmaktadır. Bu oyunları başarıyla tamamlayarak birçok ipucu elde edebilir ve gizli nesnelerin yerlerini bulabilirsiniz. Böylece hayaletlerin izin bulabilir ve görevleri tamamlayabilirsiniz.

Android işletim sistemine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz Off the Record: Linden Shades, geniş oyuncu kitlesi ile dikkat çeken kaliteli bir oyun olarak öne çıkıyor. Sizde bu oyun ile maceraya doyabilir ve eğlenceli anlar geçirebilirsiniz.