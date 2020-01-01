Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun severlerin hizmetine sunulan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından tercih edilen Omega Vanitas, kıyametin kopmasının ardından hayatta kalmak için zorlu görevler üstleneceğiniz ve ilginç yaratıklarla savaşarak güvenli bölge inşa edeceğiniz eşsiz bir oyundur.

Etkileyici grafik tasarımı ve sürükleyici hikayesi ile oyunculara benzersiz bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, kıyamet sonrası değişen dünya düzenine ayak uydurarak hayatta kalma mücadelesi vermek ve güvenli bölge oluşturarak mutasyon geçirmeyen sağlıklı insanları bir araya toplamaktır.

Dünyada kıyametin kopmasıyla birlikte ilginç yaratıklar meydana çıkmakta ve mutasyona uğramış çeşitli canavarlar türemektedir. Hayatta kalmayı başararak bu yaratıklarla mücadele etmeli ve yaşayan diğer insanlarla arkadaşlık kurarak kendi ordunuzu oluşturmalısınız.

Sürükleyici özelliği ve ilginç konusu ile sıkılmadan oynayacağınız eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Rol oyunları arasında yerini alan ve ücretsiz olarak oyun severlerin hizmetine sunulan Omega Vanitas, kıyametin kopmasıyla birlikte yeni bir dünya düzeni oluşturabileceğiniz bağımlılık yapıcı bir oyundur.