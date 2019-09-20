Operasyon: ATAK, uçak savaş oyunlarını sevenlerin kesinlikle oynaması gereken yapımlardan biri. Yerli mobil oyunların da hem görsel hem de oynanış açısından son derece kaliteli olduğunu gösteren örnek yapımlardan Operasyon: ATAK’ta Türk Uzay ve Havacılık Sanayii (TUSAŞ) yapımı olan ATAK helikopterini yönetiyorsunuz. Sivilleri kurtarma görevi sizi bekliyor! Hemen Operasyon: ATAK oyununu Android telefonunuza indirin ve operasyona katılın!

Türkiye’nin köklü oyun geliştirici stüdyolarından Otto Games’in Android platformuna ücretsiz çıkardığı yeni uçak savaş - strateji oyunu Operasyon: ATAK adını taşıyor. Yeni helikopterimiz ATAK’ı kontrolümüze veren mobil oyunda çatışmanın kasıp kavurduğu, sivillerin tehdit altında ve korku içinde yaşadıkları, düşmanın kol gezdiği bir ortamda geçiyor. Çeşitli silah ve savunma teknolojilerini kullanarak, komutandan aldığınız emirleri uyguluyor, keşif uçuşları gerçekleştiriyor, düşman üssüne giren askeri kara birliklerine destek sağlıyor, sivillerin kurtulmasında rol alıyorsunuz. Tüm hedefleri imha edip görevleri tamamlamaya çalışıyorsunuz.

Operasyon: ATAK Android Oyunu Özellikleri